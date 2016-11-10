《中国企业债发行日程表》--11月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 无锡锡东新城 20 7 11/8簿记建档 3.92% AA 11/9-11/11 东吴证券 建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 北京首都 15 可续期 11/8簿记建档 3.70% AAA 11/9-/11/11 海通证券 创业集团 (每5年重定价) 首创证券 ========================================================================================= 溧水经济技术 15 7 11/8簿记建档 3.41% AA 11/9-11/15 国信证券 开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) ========================================================================================= 四川简州城投 10 7 11/9簿记建档 *3.93% AA 11/10-11/14 天风证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟 12 15 11/9簿记建档 *3.60% AAA 11/10-11/14 广发证券 资产经营 (附第5/10年末投资者选择权) 平安证券 ========================================================================================= 德清县 8.7 7 11/10簿记建档 上限4.30% AA 11/11-11/15 国泰君安证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 徐州高新技术 11.3 7 11/10簿记建档 上限4.50% AA 11/11-11/15 东吴证券 产业开发区国有资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南京江宁 9 7 11/10簿记建档 上限4.80% AA+ 11/11-11/15 兴业证券 城市建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 辽宁冠隆 10 7 11/9簿记建档 上限4.95% AA 11/10-11/16 长城证券 建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 东台国资经营 15 7 11/14簿记建档 -- AA 11/15-11/16 华泰联合证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宜兴拓业实业 7.5 7 11/14簿记建档 -- AA 11/15-11/17 中信建投证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 天门城市 6 7 11/14簿记建档 -- AA 11/15-11/17 银河证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以土地使用权担保) ========================================================================================= 贵阳城市建设 30 10 11/11簿记建档 *上限4.45% AA+ 11/14-11/18 国信证券 投资集团停车场建设专项债 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 海安开发区 15 7 11/15簿记建档 -- AA 11/16-11/18 德邦证券 建设投资双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 昌吉城市 8 7 11/15簿记建档 上限5.80% AA 11/16-11/18 兴业证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆金潼 10 7 11/15簿记建档 -- AA 11/16-11/18 开源证券 工业建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 河北中岳 12 5 11/15簿记建档 -- AA 11/16-11/18 中投证券 城市建设投资 (第3-5年分别偿还40%/40%/20%本金；邯郸建设投资为差额补偿人) ========================================================================================= 贵阳金阳建设 20 10 11/16簿记建档 -- AA+ 11/17-11/18 东方花旗证券 投资集团停车场专项债 (第3-10年每年偿还10%/15%本金；以停车场产权抵押+预期收益担保) ========================================================================================= 毕节德溪建设 5.5 7 11/16簿记建档 -- AA 11/17-11/21 兴业证券 开发投资地下管廊建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节开源建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 安顺市城投 14 5 11/9簿记建档 *5.48% AA 11/10-11/16 五矿证券 老党校地块棚户区改造项目收益债券 (第3-5年末偿还30%-40%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次