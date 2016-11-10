中国债市动态：现券和期货均表现不佳，资金收敛及时点因素致情绪偏弱

路透北京11月10日 - 中国银行间债市现券收益率周四上行，国债期货下跌。交易员表示，美国大选不确定性消除后全球风险资产反弹，国内资金面亦有所收敛，同时年底来临之际机构面临MPA（宏观审慎评估体系）考核，现券情绪偏弱。

他们并称，年内进一步宽松预期不再，且基本面显现回稳迹象，债券市场面临的环境总体偏空；但国内资产荒现象仍然无解，收益率上行有顶。

“收益率上了有3个bp（基点）左右，昨天也就是个情绪释放吧，但总的来说包括美国债券也好，（收益率）还都是在一个上行通道吧。”上海一券商交易员说。

他并称，美国大选尘埃落定后，市场担心主要在年末流动性以及MPA考核，再加上商品和汇率等资产的波动性均在加大，整体仍在朝着对债券不利的方向走，目前现券市场总体偏空，但由于资产荒，收益率反弹幅度有限。

北京一银行交易员亦提到，海外债券收益率反弹，而且从央行三季度报告中看出进一步宽松的希望不大，加上资金面再度出现收敛，均推升现券收益率。

“这两天资金不像周初那么松了，可能大家在为年底提前准备了，短期内市场还是相对偏弱势，包括股市表现略强，现券利多因素找不太到。”

一级市场方面，中国进出口行上午招标的10年和20年期固息增发债，中标收益率为3.1959%和3.5068%，投标倍数为3.66倍和2.67倍；稍早招标发行的三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.8330%和2.9711%，对应投标倍数1.98倍和2.38倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.18%/3.1725%，上日尾盘为3.1525%/3.1450%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.79%/2.76%，上日尾盘在2.7800%/2.7450%。