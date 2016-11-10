中国货币市场：利率普涨资金再收敛，公开市场持续净回笼累积效应发酵

路透上海11月10日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率普涨，隔夜品种涨幅逾10 个基点。交易员表示，尽管今日央行公开市场净回笼规模大幅缩减，但前期累积大额资金回 笼效应发酵，同时大行融出资金量亦减少，流动性在平衡中进一步趋紧，不过整体而言压力 暂不算大。 “净回笼了那么久，紧也正常吧，现在算是平衡偏紧吧，大多数机构借隔夜的价格都是 加权，小机构也有加点的，”上海一银行交易员认为，央行这样管理流动性其实也挺好，至 少大家不会放肆地加杠杆。 央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼50亿元，较此前数日逾千亿的单日净回笼规模大降。 虽然上周央行提前加量进行中期借贷便利(MLF)操作，但自上周三（2日）两周来首现单 日净回笼起至今，央行公开市场已连续七日净回笼，累计达6,700亿元，远远超过4,370亿元 的MLF投放量。 上述交易员并称，虽然资金有逐步趋紧苗头，但是央行现在的预期管理就是基本不会太 过宽松，所以机构心态整体还算平稳；公开市场本周逆回购也是七天、14天和28天期搭配操 作，央行流动性管理灵活性更高了。 央行最新货币政策报告称，今年货币市场单日交易量一度逾4万亿，是2014年日均水平 的4倍，其中九成为隔夜。短期内交易量迅速膨胀和期限超短期化风险值得重视。适当拉长 资金供应期限，有利于引导银行提高流动性管理水平，合理安排资产负债总量和期限结构， 防范资产负债期限错配和流动性风险。 对于未来预期，华南一银行交易员表示，资金平衡偏紧格局可能会是以后的常态，除了 11月中旬有MLF到期，月度缴税也将开始，如果公开市场投放量偏保守，资金还是易紧难松 。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2301 2.1298 +10.03 七天 2.4008 2.3187 +8.21 14天 2.5503 2.4952 +5.51 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.1500 1.5200 +363.00 七天 2.5000 2.2100 +29.00 14天 2.6550 2.4000 +25.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.1300 +12.00 七天 2.4500 2.4000 +5.00 14天 2.6000 2.5000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.1960 2.1820 +1.40 七天 2.3930 2.3890 +0.40 三个月 2.8701 2.8655 +0.46 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)