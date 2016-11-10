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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 12:30 BJT

中国货币市场：利率普涨资金再收敛，公开市场持续净回笼累积效应发酵

路透上海11月10日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率普涨，隔夜品种涨幅逾10
个基点。交易员表示，尽管今日央行公开市场净回笼规模大幅缩减，但前期累积大额资金回
笼效应发酵，同时大行融出资金量亦减少，流动性在平衡中进一步趋紧，不过整体而言压力
暂不算大。   
         
   “净回笼了那么久，紧也正常吧，现在算是平衡偏紧吧，大多数机构借隔夜的价格都是
加权，小机构也有加点的，”上海一银行交易员认为，央行这样管理流动性其实也挺好，至
少大家不会放肆地加杠杆。
    
    央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期20
0亿元。据此计算，单日净回笼50亿元，较此前数日逾千亿的单日净回笼规模大降。 
    
    虽然上周央行提前加量进行中期借贷便利(MLF)操作，但自上周三（2日）两周来首现单
日净回笼起至今，央行公开市场已连续七日净回笼，累计达6,700亿元，远远超过4,370亿元
的MLF投放量。
    
    上述交易员并称，虽然资金有逐步趋紧苗头，但是央行现在的预期管理就是基本不会太
过宽松，所以机构心态整体还算平稳；公开市场本周逆回购也是七天、14天和28天期搭配操
作，央行流动性管理灵活性更高了。
        
    央行最新货币政策报告称，今年货币市场单日交易量一度逾4万亿，是2014年日均水平
的4倍，其中九成为隔夜。短期内交易量迅速膨胀和期限超短期化风险值得重视。适当拉长
资金供应期限，有利于引导银行提高流动性管理水平，合理安排资产负债总量和期限结构，
防范资产负债期限错配和流动性风险。
             
    对于未来预期，华南一银行交易员表示，资金平衡偏紧格局可能会是以后的常态，除了
11月中旬有MLF到期，月度缴税也将开始，如果公开市场投放量偏保守，资金还是易紧难松
。
                    
    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间12:00              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.2301     2.1298      +10.03
         七天      2.4008     2.3187      +8.21
         14天     2.5503     2.4952      +5.51
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     5.1500     1.5200      +363.00
         七天     2.5000     2.2100      +29.00
         14天    2.6550     2.4000      +25.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜    2.2500     2.1300      +12.00
         七天   2.4500     2.4000      +5.00
         14天  2.6000     2.5000      +10.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.1960     2.1820      +1.40
         七天       2.3930     2.3890      +0.40
         三个月     2.8701     2.8655      +0.46
    -----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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