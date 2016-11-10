路透基点：中海油10亿美元三年期再融资贷款获九家银行签约--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，九家银行已经签署中国海洋石油有限公司(中海油)10亿美元三年期贷款案。贷款资金将用于2013年9月签署的一笔30亿美元贷款的再融资。

这九家银行是中银香港(2.5亿美元)、中国建设银行悉尼分行(2亿美元)、澳新银行(1.7亿美元)、花旗银行悉尼分行(1亿美元)、 大华银行(1亿美元)、华侨银行(7,000万美元)、东方汇理银行(5,000万美元)、中国农业银行(4,000万美元)和三井住友银行(2,000万美元)。签字仪式在周一举行。

本次贷款案的综合收益为90基点。

2013年中海油筹借的30亿美元贷款用于在Queensland Curtis液化天 然气项目的投资。该项贷款包括20亿美元的一年期部分和10亿美元的五年期部分，当时的贷款利率分别为不到80基点和约140基点。11家贷款银行分别为澳新银行、美银美林、中国银行、巴克莱银行、中国建设银行、花旗银行、澳洲联邦银行(CBA)、高盛、汇丰控股、瑞穗银行以及三井住友银行。

本宗贷款案是中海油两年多来首次在海外银团贷款市场上筹资。上一次涉足该市场还是在2014年6月，当时该公司筹办五年期15亿美元到期一次性偿还贷款，综合收益为130基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115基点。

标准普尔/穆迪/惠誉对中海油的评级为A+/Aa3/A+。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)