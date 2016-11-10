《全球汇市》美元剧烈波动后尝试企稳，市场仍预期美联储12月加息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周三表示，他认为美国经济成长将继续保 持疲弱，除非国会与总统采取政策来提振生产力和人口。 欧元兑美元 周三一度高见1.1299，创9月8日来最高，之后跌至1.0902。最新上涨 0.2%报1.0926。 美元指数 日内小涨报98.523，隔夜一度升至10月28日来高点98.704。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0928 1.0909 +0.17 +0.63 1.0860 美元/日圆 105.39 105.65 -0.25 -12.39 120.30 欧元/日圆 115.17 115.25 -0.07 -11.73 130.47 美元/瑞郎 0.9830 0.9841 -0.11 -1.88 1.0018 英镑/美元 1.2409 1.2404 +0.04 -15.80 1.4738 美元/加元 1.3413 1.3419 -0.04 -3.08 1.3839 美元/离岸人民币 6.8108 6.8331 -0.33 +3.70 6.5680 澳元/美元 0.7664 0.7633 +0.41 +5.35 0.7275 新西兰元/美元 0.7248 0.7275 -0.37 +6.20 0.6825 澳元/日圆 80.810 80.630 +0.22 -7.77 87.620 新西兰元/日圆 76.400 76.920 -0.68 -6.81 81.980 英镑/日圆 130.74 131.00 -0.20 -26.23 177.22 澳元/新西兰元 1.0568 1.0482 +0.82 -0.90 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/汪红英/王琛/孙茉莉/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛/徐文焰/白云/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。