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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 12:55 BJT

《全球汇市》美元剧烈波动后尝试企稳，市场仍预期美联储12月加息

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周三表示，他认为美国经济成长将继续保
持疲弱，除非国会与总统采取政策来提振生产力和人口。 

    欧元兑美元 周三一度高见1.1299，创9月8日来最高，之后跌至1.0902。最新上涨
0.2%报1.0926。

    美元指数 日内小涨报98.523，隔夜一度升至10月28日来高点98.704。
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0928  1.0909  +0.17  +0.63  1.0860
    美元/日圆            105.39  105.65  -0.25 -12.39  120.30
    欧元/日圆         115.17  115.25  -0.07 -11.73  130.47
    美元/瑞郎            0.9830  0.9841  -0.11  -1.88  1.0018
    英镑/美元            1.2409  1.2404  +0.04 -15.80  1.4738
    美元/加元            1.3413  1.3419  -0.04  -3.08  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8108  6.8331  -0.33  +3.70  6.5680
    澳元/美元            0.7664  0.7633  +0.41  +5.35  0.7275
    新西兰元/美元        0.7248  0.7275  -0.37  +6.20  0.6825
    澳元/日圆         80.810  80.630  +0.22  -7.77  87.620
    新西兰元/日圆     76.400  76.920  -0.68  -6.81  81.980
    英镑/日圆         130.74  131.00  -0.20 -26.23  177.22
    澳元/新西兰元     1.0568  1.0482  +0.82  -0.90  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 李爽/汪红英/王琛/孙茉莉/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛/徐文焰/白云/高琦)

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