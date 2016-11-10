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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 13:04 BJT

新兴汇市：美元升势及担忧特朗普政策均打击亚币，人民币触及六年低点

“一旦特朗普上任后遵循其竞选时的政策承诺，亚洲地区(除日本外)将首当其冲，”野
村分析师在报告中称。
    
    马币兑美元一度下跌0.6%至4.2510，为1月28日以来最低。
    
    马币扳回早些时候的部分跌幅，因大宗商品价格走高，可能缓解对于马来西亚油气收入
的担忧。
    
    泰铢兑美元下滑0.4%至35.08，创10月28日以来最低。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            105.55    105.66   +0.10  +13.97    120.30
    坡元            1.3988    1.3991   +0.02   +1.34    1.4175
    台币          31.578    31.459   -0.38   +4.71    33.066
    韩元           1149.90   1149.50   -0.03   +2.18   1174.95
    泰铢             35.07     34.93   -0.40   +2.71     36.02
    菲律宾披索       48.72     48.59   -0.26   -3.73     46.90
    印尼卢比      13117.00  13098.00   -0.14   +5.09  13785.00
    印度卢比       66.41     66.43   +0.03   -0.39     66.15
    马币            4.2500    4.2240   -0.61   +0.94    4.2900
    人民币          6.7915    6.7777   -0.20   -4.41    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/李爽/王兴亚；审校 龚芳/杜明霞/郑茵)

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