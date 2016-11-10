新兴汇市：美元升势及担忧特朗普政策均打击亚币，人民币触及六年低点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“一旦特朗普上任后遵循其竞选时的政策承诺，亚洲地区(除日本外)将首当其冲，”野 村分析师在报告中称。 马币兑美元一度下跌0.6%至4.2510，为1月28日以来最低。 马币扳回早些时候的部分跌幅，因大宗商品价格走高，可能缓解对于马来西亚油气收入 的担忧。 泰铢兑美元下滑0.4%至35.08，创10月28日以来最低。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.55 105.66 +0.10 +13.97 120.30 坡元 1.3988 1.3991 +0.02 +1.34 1.4175 台币 31.578 31.459 -0.38 +4.71 33.066 韩元 1149.90 1149.50 -0.03 +2.18 1174.95 泰铢 35.07 34.93 -0.40 +2.71 36.02 菲律宾披索 48.72 48.59 -0.26 -3.73 46.90 印尼卢比 13117.00 13098.00 -0.14 +5.09 13785.00 印度卢比 66.41 66.43 +0.03 -0.39 66.15 马币 4.2500 4.2240 -0.61 +0.94 4.2900 人民币 6.7915 6.7777 -0.20 -4.41 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/李爽/王兴亚；审校 龚芳/杜明霞/郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。