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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 14:10 BJT

韩国经济：政府将提前很长时间准备2017年经济政策--企划财政部次官

路透世宗11月10日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周四表示，政府将提前很长时间准备2017年经济政策，以确保特朗普当选美国总统引发的金融市场不确定性不致损及韩国经济成长。

“进入第四季，人们非常担忧国内外不确定因素将如何(影响经济成长)，”崔相穆对记者称，他指的是金融市场波动性自周三开始大幅升高。

“我们将提前很长时间开始准备明年的经济政策计划，同时尽最大努力实现2.8%的成长目标，并计划(今年)新增30万个工作岗位。”

崔相穆在新闻简报会上强调，韩国将寻找特朗普政策带来的商业机遇，并称将继续监控金融市场。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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