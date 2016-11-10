韩国经济：政府将提前很长时间准备2017年经济政策--企划财政部次官

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透世宗11月10日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周四表示，政府将提前很长时间准备2017年经济政策，以确保特朗普当选美国总统引发的金融市场不确定性不致损及韩国经济成长。
“进入第四季，人们非常担忧国内外不确定因素将如何(影响经济成长)，”崔相穆对记者称，他指的是金融市场波动性自周三开始大幅升高。
“我们将提前很长时间开始准备明年的经济政策计划，同时尽最大努力实现2.8%的成长目标，并计划(今年)新增30万个工作岗位。”
崔相穆在新闻简报会上强调，韩国将寻找特朗普政策带来的商业机遇，并称将继续监控金融市场。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。