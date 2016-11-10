台湾股市：收盘大涨逾2%，因全球股市自特朗普意外胜选的惊吓中回魂

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月10日 - 台湾股市周四收涨逾2%。分析师称，因亚洲股市在特朗普意外胜选美国总统后随欧、美股市上扬，昨日暴跌的台股今日也跟进强劲反弹。
台湾加权股价指数 收高2.34%，至9,152.18点，今日成交初值 为885.66亿台币，上交易日修正后为1,197.47亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，大盘今日收复位在9,114点的五日均线，回归指数高档整理的格局。由于处于财报公布期间，盘面将以个股表现为主。
〞8,800-9,400点的大区间震荡整理格局没有改变。〞他说。
不过他认为，由于指数大幅反弹，明日在9,200点附近的月线关卡料见反压，并陷于狭幅整理。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,100-9,200点间。
亚洲股市周四反弹，此前全球市场从特朗普当选美国总统的震惊中恢复，抛出避险资产并买进风险资产。本地时间13:57，MSCI亚太明晟指数 涨2.06%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。