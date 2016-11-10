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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 14:06 BJT

台湾股市：收盘大涨逾2%，因全球股市自特朗普意外胜选的惊吓中回魂

路透台北11月10日 - 台湾股市周四收涨逾2%。分析师称，因亚洲股市在特朗普意外胜选美国总统后随欧、美股市上扬，昨日暴跌的台股今日也跟进强劲反弹。

台湾加权股价指数 收高2.34%，至9,152.18点，今日成交初值 为885.66亿台币，上交易日修正后为1,197.47亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，大盘今日收复位在9,114点的五日均线，回归指数高档整理的格局。由于处于财报公布期间，盘面将以个股表现为主。

〞8,800-9,400点的大区间震荡整理格局没有改变。〞他说。

不过他认为，由于指数大幅反弹，明日在9,200点附近的月线关卡料见反压，并陷于狭幅整理。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,100-9,200点间。

亚洲股市周四反弹，此前全球市场从特朗普当选美国总统的震惊中恢复，抛出避险资产并买进风险资产。本地时间13:57，MSCI亚太明晟指数 涨2.06%。(完)

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