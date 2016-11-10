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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 14:17 BJT

中国新债：海南下周四将发行总额92.79亿元专项地方债，期限3-10年

路透上海11月10日 - 中国海南省财政厅周四公告称，将于下周四（17日）招标发行总
额92.7941亿元人民币专项地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述债券为海南省今年首批专项债，其中新增债66亿元，置换债26.7941亿元。大公国
际资信评估公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                               )                              
   专项债券       三年        20      11月17日上午9:20-10:00  11月18日
                  五年      26.7941                               
                  七年        20                                  
                  10年        26                                  
                  总计      92.7941                               
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5.67万亿元。(完)

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 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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