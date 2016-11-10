中国新债：海南下周四将发行总额92.79亿元专项地方债，期限3-10年

路透上海11月10日 - 中国海南省财政厅周四公告称，将于下周四（17日）招标发行总 额92.7941亿元人民币专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为海南省今年首批专项债，其中新增债66亿元，置换债26.7941亿元。大公国 际资信评估公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 三年 20 11月17日上午9:20-10:00 11月18日 五年 26.7941 七年 20 10年 26 总计 92.7941 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5.67万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)