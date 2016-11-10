台湾经济：调高今年成长率预估至1.17%，建言厂商可考虑赴美设厂--台经院

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月10日 - 台湾民间智库--台湾经济研究院周四表示，略微上修2016年经济成长率预估至1.17%，明年经济成长率估为1.65%。至于美国总统大选结果显示贸易保护主义更为盛行，台湾厂商全球化的布局策略不妨考虑 〞新东向政策〞--赴美国设厂。
台经院主任孙明德表示，财政部近期公布的进出口数据亮眼；此外新政府上台后加班赶工，加上许多基础建设也如期进行，因此拉抬今年的经济成长率。
〞但我们对明年没有这么乐观，因为全球大环境乌云罩顶，保护主义盛行，要担心明年贸易情况，〞孙明德说。
他也表示，美国下一任总统川普(特朗普)的贸易保护主义，虽还不知要如何做，但他已谈到要重谈北美自由贸易协定。
〞这找的是加拿大和墨西哥的麻烦。亚洲部分则是找中国的麻烦。〞他说。孙明德表示，目前台湾的资通讯产品和运输设备二大产品线，直接销美国最多，这两部分的贸易要先担忧是否被制裁。
他指出，1960年代日本大型车厂已经赴美国设厂，深耕美国。台湾厂商不需要坐以待毙，可灵活运用全球化布局，而不是等美国制裁台湾或中国以后才来因应。
台湾主计总处预估今年GDP为1.22%，明年1.88%；CPI则估今年年增1.12%，明年年增0.78%。 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。