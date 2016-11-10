台湾经济：调高今年成长率预估至1.17%，建言厂商可考虑赴美设厂--台经院

路透台北11月10日 - 台湾民间智库--台湾经济研究院周四表示，略微上修2016年经济成长率预估至1.17%，明年经济成长率估为1.65%。至于美国总统大选结果显示贸易保护主义更为盛行，台湾厂商全球化的布局策略不妨考虑 〞新东向政策〞--赴美国设厂。

台经院主任孙明德表示，财政部近期公布的进出口数据亮眼；此外新政府上台后加班赶工，加上许多基础建设也如期进行，因此拉抬今年的经济成长率。

〞但我们对明年没有这么乐观，因为全球大环境乌云罩顶，保护主义盛行，要担心明年贸易情况，〞孙明德说。

他也表示，美国下一任总统川普(特朗普)的贸易保护主义，虽还不知要如何做，但他已谈到要重谈北美自由贸易协定。

〞这找的是加拿大和墨西哥的麻烦。亚洲部分则是找中国的麻烦。〞他说。孙明德表示，目前台湾的资通讯产品和运输设备二大产品线，直接销美国最多，这两部分的贸易要先担忧是否被制裁。

他指出，1960年代日本大型车厂已经赴美国设厂，深耕美国。台湾厂商不需要坐以待毙，可灵活运用全球化布局，而不是等美国制裁台湾或中国以后才来因应。