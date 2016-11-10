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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 14:42 BJT

澳洲股市：收盘大涨3.3%，投资人消化特朗普胜选消息

除黄金类股 外，所有主要板块皆上扬，上涨个股家数为下跌家数的两倍。

澳洲四大银行、必和必拓 、力拓 为涨幅居前的指标股指成份股。

Fortescue Metals Group 盘中涨幅高达12.5%，触及近三年高位。(完)

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