《汇市简讯》伦敦盘初：亚洲市场追随美股上涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆跌0.24%，欧元/美元涨0.3%，澳元/美元涨0.52%，新西兰元/美元跌0.4%
* 美元/马币涨0.7%，美元/离岸人民币跌0.35%，美元/在岸人民币涨0.19%，美元/韩元涨0.1%
* 日经指数涨6.7%，E-迷你标普500指数期货涨0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨2.05%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.5%，美国10年期公债收益率报2.0%
* 特朗普获选为下任美国总统后，希拉里与奥巴马承诺国家团结
* 新西兰央行降息至纪录低点1.75%，暗示宽松周期接近尾声 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。