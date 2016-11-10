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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 15:08 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：亚洲市场追随美股上涨

0652GMT

* 美元/日圆跌0.24%，欧元/美元涨0.3%，澳元/美元涨0.52%，新西兰元/美元跌0.4%

* 美元/马币涨0.7%，美元/离岸人民币跌0.35%，美元/在岸人民币涨0.19%，美元/韩元涨0.1%

* 日经指数涨6.7%，E-迷你标普500指数期货涨0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨2.05%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.5%，美国10年期公债收益率报2.0%

* 特朗普获选为下任美国总统后，希拉里与奥巴马承诺国家团结

* 新西兰央行降息至纪录低点1.75%，暗示宽松周期接近尾声 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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