台湾金融：土银前10月股债实现获利逾6亿台币，目前非进场时机--总经理

路透台北11月10日 - 台湾第十大银行--土地银行总经理高明贤周四表示，今年前10月该行投资债券及股票已实现获利逾6亿台币；惟未来潜在美国联准会(FED)是否升息等不确定因素，目前未到进场时机。

他表示，该行在9月底以前陆续实现获利，目前手中持有债券部位约1,000亿台币，而股票部位则有30亿台币。

〞这个时候台债和美债都一样，还不是进场的时机，等美国FED 12月开会后再看看。〞高明贤说。

他指出，今年土银在股票和债券的操作绩效比往年好，主要是去年于低点逢低进场布局，且至10月底股、债实合计实现获利已逾6亿台币。

对于近来台债殖利率出现巨幅波动，今天10年券殖利率更是强劲反弹至1%以上，美债殖利率亦一度冲破2%；高明贤则认为，目前情势尚未明朗、未来不确定因素仍多，尤其是12月美国FED是否升息仍是未定之天，此时不论台债或美债都不是进场时机，将暂时观望。