台湾金融：土银前10月股债实现获利逾6亿台币，目前非进场时机--总经理

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月10日 - 台湾第十大银行--土地银行总经理高明贤周四表示，今年前10月该行投资债券及股票已实现获利逾6亿台币；惟未来潜在美国联准会(FED)是否升息等不确定因素，目前未到进场时机。
他表示，该行在9月底以前陆续实现获利，目前手中持有债券部位约1,000亿台币，而股票部位则有30亿台币。
〞这个时候台债和美债都一样，还不是进场的时机，等美国FED 12月开会后再看看。〞高明贤说。
他指出，今年土银在股票和债券的操作绩效比往年好，主要是去年于低点逢低进场布局，且至10月底股、债实合计实现获利已逾6亿台币。
对于近来台债殖利率出现巨幅波动，今天10年券殖利率更是强劲反弹至1%以上，美债殖利率亦一度冲破2%；高明贤则认为，目前情势尚未明朗、未来不确定因素仍多，尤其是12月美国FED是否升息仍是未定之天，此时不论台债或美债都不是进场时机，将暂时观望。
根据台湾金管会公布资料显示，到今年6月底土银资产总额达2兆5,869.36亿台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。