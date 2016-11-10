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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 16:40 BJT

台湾汇市：台币收跌逾1角中止连两日升势，反应美元转强及外资定价交易

* 台币收跌逾1角中止连两日收升
    * 反应美元转强及外资定价交易
    * 明日台币波动区间料在31.520-31.660

    路透台北11月10日 - 台币兑美元 周四收跌逾1角，中止连两日收升。交易员认
为，全球市场陆续消化特朗普胜选的不安气氛，带动国际美元转强，台币也随亚币趋跌整理
，且外资在11点进行FIXING(定价)交易加大贬势，惟出口商抛汇卖需仍在有望收敛跌幅。  
    
    他们表示，尽管韩元稍见回稳，但人民币走势疲弱料将拖累台币后市，加以外资连两日
卖超台股也见汇出需求，至于出口商在台币趋贬靠向31.600时抛汇卖需增温，有望缓和台币
走跌幅度及速度。
    
    〞现在感觉好像外资在消化卖超台股资金。〞一位大型公营银行交易员说。  
    
    另位大型银行交易员亦称，虽然今日台股大涨、韩元走稳，但台币好像在“走自己的路
”，在外资定价交易后，交投气氛明显转趋走弱，盘整区间已趋跌至31.58附近。
    
    本地时间16:00，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.589，上午11时外资FIXIN
G交易定价在31.620。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点仍为小幅溢
价；一个月美元/台币远汇 报31.653/31.683，上日收在31.659。
    
    亚洲新兴货币周四多数下跌，因美国公债收益率(殖利率)上涨推升美元；在此同时特朗
普赢得美国总统大选后，有关亚洲出口会受到负面影响，以及与美国关系的担忧加深。 
    
    韩元 收盘近持平，兑美元报1,150.6，较周三收盘价1,149.5微跌0.1%。 

    台湾股市周四收涨2.34%至9,152.18点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超4
.25亿台币，连两个交易日卖超共计148.48亿台币；上交易日修正后为卖超144.23亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.520-31.660。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成
                       报价                                      亿美元   交量／
                                                                         亿美元 
 台北外汇经纪公      31.589     31.459  31.500-31.620   31.580     8.63     9.67
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.586     31.458  31.500-31.604   31.500     2.61     4.43
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.010/0.020                0.000/0.020
 美元/台币六个月期         0.115/-0.085              -0.125/-0.085
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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