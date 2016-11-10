台湾汇市：台币收跌逾1角中止连两日升势，反应美元转强及外资定价交易

* 台币收跌逾1角中止连两日收升 * 反应美元转强及外资定价交易 * 明日台币波动区间料在31.520-31.660 路透台北11月10日 - 台币兑美元 周四收跌逾1角，中止连两日收升。交易员认 为，全球市场陆续消化特朗普胜选的不安气氛，带动国际美元转强，台币也随亚币趋跌整理 ，且外资在11点进行FIXING(定价)交易加大贬势，惟出口商抛汇卖需仍在有望收敛跌幅。 他们表示，尽管韩元稍见回稳，但人民币走势疲弱料将拖累台币后市，加以外资连两日 卖超台股也见汇出需求，至于出口商在台币趋贬靠向31.600时抛汇卖需增温，有望缓和台币 走跌幅度及速度。 〞现在感觉好像外资在消化卖超台股资金。〞一位大型公营银行交易员说。 另位大型银行交易员亦称，虽然今日台股大涨、韩元走稳，但台币好像在“走自己的路 ”，在外资定价交易后，交投气氛明显转趋走弱，盘整区间已趋跌至31.58附近。 本地时间16:00，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.589，上午11时外资FIXIN G交易定价在31.620。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点仍为小幅溢 价；一个月美元/台币远汇 报31.653/31.683，上日收在31.659。 亚洲新兴货币周四多数下跌，因美国公债收益率(殖利率)上涨推升美元；在此同时特朗 普赢得美国总统大选后，有关亚洲出口会受到负面影响，以及与美国关系的担忧加深。 韩元 收盘近持平，兑美元报1,150.6，较周三收盘价1,149.5微跌0.1%。 台湾股市周四收涨2.34%至9,152.18点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超4 .25亿台币，连两个交易日卖超共计148.48亿台币；上交易日修正后为卖超144.23亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.520-31.660。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.589 31.459 31.500-31.620 31.580 8.63 9.67 司 元太外汇经纪公 31.586 31.458 31.500-31.604 31.500 2.61 4.43 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.000/0.020 美元/台币六个月期 0.115/-0.085 -0.125/-0.085 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)