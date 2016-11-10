金属期市：伦铜跳涨4%至16个月高点，寄望美国增加基础设施支出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“市场现在把目光放在特朗普的政策上，认为美国基础建设方面及整体将有更多成长，”瑞银分析师Lachlan Shaw称。
0716GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨3.6%，至每吨5,550美元，上日已上涨3.4%。周四盘中曾涨至5,625美元，为2015年7月15日以来高位。
上海期货交易所期铜 延续隔夜涨势，上涨6%触及涨停，每吨43,910元人民币。
沪铝上涨4%触及涨停，沪镍 亦触及6%涨停水准。沪锌及沪铅皆劲升逾3%。
LME其他金属涨幅在1-3%，但伦铝遭遇卖压，回到平盘附近。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。