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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 15:45 BJT

金属期市：伦铜跳涨4%至16个月高点，寄望美国增加基础设施支出

“市场现在把目光放在特朗普的政策上，认为美国基础建设方面及整体将有更多成长，”瑞银分析师Lachlan Shaw称。

0716GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨3.6%，至每吨5,550美元，上日已上涨3.4%。周四盘中曾涨至5,625美元，为2015年7月15日以来高位。

上海期货交易所期铜 延续隔夜涨势，上涨6%触及涨停，每吨43,910元人民币。

沪铝上涨4%触及涨停，沪镍 亦触及6%涨停水准。沪锌及沪铅皆劲升逾3%。

LME其他金属涨幅在1-3%，但伦铝遭遇卖压，回到平盘附近。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 白云)

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