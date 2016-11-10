台湾债市：10年指标券殖利率收创近11个月新高，美债遭抛售打击信心

* 美10年债殖利率升至1月来最高，台债不堪一击

* 投资买盘何时进场将是止稳关键

* 明日105/11殖利率区间在1.000-1.100%

路透台北11月10日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周四收盘大弹逾10基点，创10年公债近11个月高位。交易员表示，因昨晚美国10年公债殖利率升破2%至1月以来最高，令筹码本就凌乱的台债不堪一击。

他们认为，以台债目前的弱势表现，短期还难以稳定下来，尤其下周五第二期10年增额公债105/11R又要开始发行前交易，22日还要标售30年长券105/14 ，此前皆会让买盘趋于观望。

〞投资盘迟迟不肯出手，海外债市再补一刀。〞一大型证券商交易员说。

他认为，台债面临筹码凌乱问题，除券商外，一些银行短线交易部位也普遍受伤，此时要再加码不太容易。

另一大型银行交易主管则称，虽然今日殖利率大弹，但感觉停损压力没那么强，但是否可以稳定下来，还是要看后续海外市场的变化。由于近期殖利率波动剧烈，操作交易难度大增。

〞真有够累的，不但要猜买盘何时进来，还要看停损何时结束。〞他说。

另一大型银行交易员则称，台债殖利率盲目跟着美债上弹，投资价值似乎已经浮现，但偏空氛围下还是暂时观望为宜。

105/11R发行前交易殖利率收升10.80基点报1.0600%，此前10年券收盘高点为去年12月18日的1.0795%。

105/11R明日将进行交割并入105/11，交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.000-1.100%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 105/13 +6.50 0.7450 0.7200-0.7450* 5.0

10 105/11R +10.80 1.0600 1.0205-1.0880* 96.0

30 105/14 +4.50 1.7700 1.7700-1.8000* 2.0

*表创该券交易以来殖利率高位

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.0600%

5 105/13 0.7450%

3 105/1 没有成交