路透基点：中国宏桥合资事业签署8亿美元铝冶炼项目融资--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，印尼铝土矿商Cita Mineral Investindo与中国宏桥集团的合资企业--宏发韦立氧化铝，已筹集一笔8亿美元项目融资，支持在印尼西加省的新冶炼厂兴建工程。
中国银行新加坡分行、星展银行、华侨银行、及印尼进出口银行参与这项融资，其中包括一笔3.8亿美元七年期再融资、一笔3.5亿美元10年期建设贷款、及一笔7,000万美元七年期营运资本。
宏发韦立氧化铝为借款人，贷款已在10月底签署，将在12月动用。
融资担保为借款人的所有有形及无形资产，及中国宏桥提供的不可撤销保证。
这个项目的总投资额为11.5亿美元，分两阶段完成。完成后，年产能为200万吨氧化铝。第一阶段工程已完成。据当地媒体表示，第二阶段由上3.5亿美元10年期建设贷款提供经费，很快将动工，预计2018年结束。
Cita隶属印尼哈利达集团(Harita Group)，据当地媒体，Cita在宏发韦立持股30%，中国宏桥持股56%，韦立投资及山东魏桥分别持股9%及5%。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。