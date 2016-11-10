路透基点：中国宏桥合资事业签署8亿美元铝冶炼项目融资--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，印尼铝土矿商Cita Mineral Investindo与中国宏桥集团的合资企业--宏发韦立氧化铝，已筹集一笔8亿美元项目融资，支持在印尼西加省的新冶炼厂兴建工程。

中国银行新加坡分行、星展银行、华侨银行、及印尼进出口银行参与这项融资，其中包括一笔3.8亿美元七年期再融资、一笔3.5亿美元10年期建设贷款、及一笔7,000万美元七年期营运资本。

宏发韦立氧化铝为借款人，贷款已在10月底签署，将在12月动用。

融资担保为借款人的所有有形及无形资产，及中国宏桥提供的不可撤销保证。

这个项目的总投资额为11.5亿美元，分两阶段完成。完成后，年产能为200万吨氧化铝。第一阶段工程已完成。据当地媒体表示，第二阶段由上3.5亿美元10年期建设贷款提供经费，很快将动工，预计2018年结束。

Cita隶属印尼哈利达集团(Harita Group)，据当地媒体，Cita在宏发韦立持股30%，中国宏桥持股56%，韦立投资及山东魏桥分别持股9%及5%。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)