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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 15:47 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高5.5%，受益于日圆疲势和沪胶走坚带动

“虽然东京期胶已经快速上涨，但从仓位布局来看，新的买兴继续浮现，因此期胶获得了进一步的上涨动能。”

东京4月期胶 <0#2JRU:>收高10.3日圆，报每公斤198.6日圆，盘内触及199日圆，为4月28日以来最高。

上海交投最活跃的1月期胶 上涨595元人民币，收报每吨15,920元人民币，盘内触及每吨16,020元，为2015年6月25日以来最高。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月期胶 最新报每公斤162美分，上涨3.5美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/高琦 审校 汪红英/于春红)

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