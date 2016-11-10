全球金市：金价走高，市场在特朗普胜选冲击后稍事喘息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“基于特朗普几乎没有提出什么政策细节来支持整体政见，现在还不清楚他上任会对各种市场有什么影响，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一篇报告中称。
“金市已经测试上档，如果能够回到1,300美元上方，当然会更有底气...我们预期中国将有很多买盘，”Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell称。
金价周三大涨近5%，触及1,337.40美元，创六周高位。但随着美国市场对特朗普胜选呈现正面反应，金价已有所回落。
“尽管金价回落，特朗普已公开的政策目标仍有长期不确定性，有可能会促成一波金价涨势，”汇丰分析师James Steel在一篇报告中称。
“另一个可能支撑金价的因素是对美国12月升息的预期变化，”Steel称。
现货银 上涨1.7%,至每盎司18.79美元。现货铂金 跌0.4%，至994.50美元，钯金 涨0.6%，至681.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 白云/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。