全球金市：金价走高，市场在特朗普胜选冲击后稍事喘息

“基于特朗普几乎没有提出什么政策细节来支持整体政见，现在还不清楚他上任会对各种市场有什么影响，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一篇报告中称。

“金市已经测试上档，如果能够回到1,300美元上方，当然会更有底气...我们预期中国将有很多买盘，”Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell称。

金价周三大涨近5%，触及1,337.40美元，创六周高位。但随着美国市场对特朗普胜选呈现正面反应，金价已有所回落。

“尽管金价回落，特朗普已公开的政策目标仍有长期不确定性，有可能会促成一波金价涨势，”汇丰分析师James Steel在一篇报告中称。

“另一个可能支撑金价的因素是对美国12月升息的预期变化，”Steel称。

现货银 上涨1.7%,至每盎司18.79美元。现货铂金 跌0.4%，至994.50美元，钯金 涨0.6%，至681.50美元。(完)

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