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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 16:18 BJT

中国期市：铁矿石期货涨停9%，焦煤涨势暂歇

“客户现在都只想要高品级的铁矿石，对低品级的没有兴趣，”他说。

据钢铁指数(TSI)，周三指标铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI大涨4.7%至每吨71美元，创两周最大单日涨幅。该指标价格今年已经累计上涨约66%。

大连商品交易所本周上调焦煤和焦炭的保证金和交易手续费标准后，市场对铁矿石期货的兴趣重燃。

“近期对煤炭期货交易的抑制措施，使得资金重回到(铁矿石)，”澳新银行在报告中称。

大连焦煤 收盘持平，报每吨1,495.50元人民币，此前触及1,608.50元的纪录新高。焦炭 缩减涨幅，收高1.9%至每吨2,096.50元人民币，稍早触及2013年2月以来的最高位2,205元。

钢铁期货也脱离盘中高位。上海期交所螺纹钢期货合约 收高1.5%报每吨2,987元人民币，稍早曾触及6%的涨停至3,119元人民币，为2014年8月以来最高水准。(完)

(编译/审校 高琦/王兴亚/于春红)

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