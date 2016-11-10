中国期市：铁矿石期货涨停9%，焦煤涨势暂歇

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“客户现在都只想要高品级的铁矿石，对低品级的没有兴趣，”他说。
据钢铁指数(TSI)，周三指标铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI大涨4.7%至每吨71美元，创两周最大单日涨幅。该指标价格今年已经累计上涨约66%。
大连商品交易所本周上调焦煤和焦炭的保证金和交易手续费标准后，市场对铁矿石期货的兴趣重燃。
“近期对煤炭期货交易的抑制措施，使得资金重回到(铁矿石)，”澳新银行在报告中称。
大连焦煤 收盘持平，报每吨1,495.50元人民币，此前触及1,608.50元的纪录新高。焦炭 缩减涨幅，收高1.9%至每吨2,096.50元人民币，稍早触及2013年2月以来的最高位2,205元。
钢铁期货也脱离盘中高位。上海期交所螺纹钢期货合约 收高1.5%报每吨2,987元人民币，稍早曾触及6%的涨停至3,119元人民币，为2014年8月以来最高水准。(完)
(编译/审校 高琦/王兴亚/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。