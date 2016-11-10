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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月10日

11月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:12时，1港元=0.87582人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.72%，低于上交易日收盘的25.05%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.43      4.66      1.09
 建设银行                                          5.31      5.62      1.08
 中国银行                                          3.38      3.46      1.12
 农业银行                                          3.17      3.21      1.13
 招商银行                                         18.00     18.58      1.11
 中信银行                                          6.22      4.99      1.42
 交通银行                                          5.67      5.99      1.08
 民生银行                                          9.16      8.87      1.18
 中国人寿                                         22.31     19.36      1.32
 中国平安                                         34.94     40.95      0.97
 中国太保                                         29.82     27.85      1.22
 中信证券                                         17.01     17.22      1.13
 新华人寿                                         43.54     34.55      1.44
 海通证券                                         16.76     13.90      1.38
 华能国际                                          7.10      4.78      1.70
 大唐发电                                          3.94      2.06      2.18
 华电国际                                          5.00      3.25      1.76
 中煤能源                                          6.74      4.32      1.78
 中国神华                                         17.69     17.16      1.18
 中国石油                                          7.34      5.27      1.59
 兖州煤业                                         12.85      5.90      2.49
 中国石化                                          4.99      5.52      1.03
 上海石化                                          5.89      3.87      1.74
 中海油服                                         12.27      7.18      1.95
 仪征化纤                                          3.94      1.55      2.90
 中国铝业                                          4.14      3.36      1.41
 江西铜业                                         17.55     11.48      1.75
 洛阳钼业                                          3.94      1.86      2.42
 紫金矿业                                          3.48      2.69      1.48
 马钢股份                                          2.84      1.89      1.72
 鞍钢股份                                          4.68      4.45      1.20
 重庆钢铁                                          2.52      2.48      1.16
 海螺水泥                                         17.84     22.95      0.89
 洛阳玻璃                                         25.61      5.39      5.43
 京城机电                                         10.62      3.58      3.39
 中联重科                                          4.76      3.20      1.70
 金隅股份                                          4.68      2.98      1.79
 中国国航                                          7.47      5.08      1.68
 东方航空                                          6.35      3.51      2.07
 南方航空                                          7.19      4.37      1.88
 中国远洋                                          5.49      2.75      2.28
 中海集运                                          4.17      1.68      2.83
 中集集团                                         14.19      9.24      1.75
 中海发展                                          6.94      4.47      1.77
 宁沪高速                                          9.04     10.66      0.97
 深高速                                            9.07      7.82      1.32
 成渝高速                                          5.04      3.13      1.84
 皖通高速                                         15.82      6.39      2.83
 广深铁路                                          4.42      4.26      1.18
 中国南车                                          9.43      7.04      1.53
 中国交建                                         15.12      9.16      1.88
 中国铁建                                         11.11     10.78      1.18
 中国中铁                                          8.72      6.55      1.52
 长城汽车                                         10.48      7.33      1.63
 比亚迪                                           55.34     49.00      1.29
 广汽集团                                         25.19      9.64      2.98
 青岛啤酒                                         31.57     31.50      1.14
 白云山                                           25.65     18.92      1.55
 新华制药                                         13.88      5.93      2.67
 海信科龙                                         11.01      6.43      1.96
 南京熊猫                                         14.63      7.33      2.28
 晨鸣纸业                                          9.44      7.19      1.50
 上海医药                                         20.29     20.05      1.16
 中兴通讯                                         16.35     11.30      1.65
 东方电气                                          9.85      6.04      1.86
 潍柴动力                                         10.48     13.02      0.92
 东北电气                                          8.28      3.04      3.11
 广船国际                                         27.32     11.28      2.77
 昆明机床                                          8.20      2.68      3.49
 一拖股份                                         11.94      4.33      3.15
 北辰实业                                          4.25      2.53      1.92
 创业环保                                          8.85      4.39      2.30
 中国中冶                                          4.35      2.55      1.95
 金风科技                                         17.20     11.62      1.69
 丽珠                                             58.97     48.00      1.40
 万科                                             26.56     21.50      1.41
 郑煤机                                            6.43      3.84      1.91
 大连港                                            2.44      1.34      2.08
 山东墨龙                                         12.75      3.88      3.75
 浙江世宝                                         50.56     12.38      4.66
 复星医药                                         24.27     24.30      1.14
 光大银行                                          3.90      3.56      1.25
 东江环保                                         19.81     13.46      1.68
 上海电气                                          8.42      3.55      2.71
 广发证券                                         18.21     17.22      1.21
 华泰证券                                         20.71     16.54      1.43
 东方证券                                         16.13      8.02      2.30
 光大证券                                         17.28     11.76      1.68
 招商证券                                         18.67     12.08      1.76
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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