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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 17:13 BJT

路透基点：台湾阮综合医院贷款规模增加至27亿台币--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾阮综合医院原最初为25亿台币五年期贷款额，现已增至27亿台币(8,500万美元)。

第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款包括A、B、C三部分，A为20.4亿台币循环贷款，B为3亿台币定期贷款，C为3.6亿台币循环贷款。

贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点，税前保底利率为1.7%。

资金将用于再融资、营运周转金及一般企业用途。担保品包括借款方 的土地及楼房，借款方董事长为担保人。

最高前端费为12个基点，签约时间预计在周四。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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