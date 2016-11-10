路透基点：台湾阮综合医院贷款规模增加至27亿台币--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾阮综合医院原最初为25亿台币五年期贷款额，现已增至27亿台币(8,500万美元)。
第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款包括A、B、C三部分，A为20.4亿台币循环贷款，B为3亿台币定期贷款，C为3.6亿台币循环贷款。
贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点，税前保底利率为1.7%。
资金将用于再融资、营运周转金及一般企业用途。担保品包括借款方 的土地及楼房，借款方董事长为担保人。
最高前端费为12个基点，签约时间预计在周四。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。