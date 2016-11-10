更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌至逾六年新低，美大选落定焦点转向FED加息

* 人民币大幅收跌，与中间价同刷逾六年新低 * 客盘仍偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 汇价接近6.80元关口，是否突破需看监管意图 * 市场观望情绪较浓，自营盘减少头寸 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月10日 - 人民币兑美元即期 周四收盘大跌近200点，早盘 一度逼近近6.8元关口，随后跌幅有所缩减，与中间价同刷新逾六年低点。交易员称，美国 大选落定，市场情绪逐渐平复，焦点逐渐转向12月美联储(FED)加息预期上，由于人民币汇 价已经接近6.8元关口，年内是否跌破还需看监管意图。 他们并指出，昨日开始波动市场剧烈，今日中间价仍遵循定价机制，彰显监管践行市场 化道路，但由于客盘仍偏购汇，大行盘中适度提供美元流动性，助力汇价平稳运行；自营盘 则更多的认为目前价位接近6.8元心理预期，开始止盈或者止损，等待汇价突破关键点位。 “异常波动不好做，大家都在观望，不知道美元会怎么动，先看个几天。”一股份行交 易员称，“年底大家也都完成任务了，很多人就开始清仓了。” 亦有中资行交易员表示，市场接受特朗普当选速度挺快的，隔夜美元大幅反弹，而人 民币波动还是不成熟，大家又要开始捂住美元了。市场仍预测美联储12月加息，关键看其声 明对明年加息的指引。 全球汇市方面，美元周四回落，全球市场有些企稳。之前24小时随着特朗普赢得美国大 选，全球市场上演过山车式行情，风险资产遭遇沉重抛压，之后又完全逆转跌势。 联邦基金利率期货走势仍暗示，投资者仍普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将 于12月升息，美联储利率政策自2015年12月来便按兵不动。 在特朗普当选总统后进行的路透调查显示，62位受访者中约85%预计美联储12月将加息 。做出这种预测的包括一些华尔街初级交易商，还有欧洲的分析师。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7925 6.7731 -0.29% XS> 中间价 6.7885 6.7832 -0.08% 成交额<CNYSPTVOL=CF 241.33亿美 184.29亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 104 日低6.799 日高6.78 86 今年以来升贬幅度 -4.40% 2005年汇改以来升贬 21.85% 幅度 一年期美元/人民币掉 485 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8155 6.8338 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.981 6.9918 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7919； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4316、6.4509和8.4346。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)