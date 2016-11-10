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债券 | 2016年 11月 10日 星期四 16:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元看跌，但可能守在长期区间内

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* 欧元/美元走低，受美国收益率上涨和通胀预期影响

* 美债/德债利差大幅走阔：reut.rs/2fguM7f

* 联邦基金利率期货走势预示会进一步加息：reut.rs/2fgwUeZ

* 但欧元波动率下滑。欧元买权的风险逆转指标涨至七年高位，说明市场目前偏好卖权

* 欧元/美元昨日报1.0906-1.1300，处于关键区间1.0851-1.1366内

* 今日欧元/美元空头想突破长期固守的区间将面临巨大阻碍(完)

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