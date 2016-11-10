香港新股：伟能集团拟筹高至19.4亿港元，获中信为基石投资者--销售文件

路透香港11月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示，全球领先的大型发电机组系统集成商之一--伟能集团国际控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至19.4亿港元，并锁定中信股份 为基石投资者。

文件显示，伟能集团初步拟发售5.6亿股新股，招股价区间为每股2.78-3.47港元，集资15.6-19.4亿港元，上市后市值介乎71-89亿港元。

基石投资者中信股份将认购2.048亿股股份，约占IPO比重37%，禁售期为六个月。

是次集资所得款项主要用于扩充IBO（投资、建设及营运）业务，包括将开拓于亚洲、大洋洲、非洲及沙特阿拉伯的新市场，并巩固现有的东南亚市场。

伟能集团今天开始路演，预计于11月18日定价，24日在联交所挂牌上市，新股编号“1608”，联席保荐人中银国际以及花旗。

据载于联交所的上市文件，按2015年收益计，伟能集团是全球领先的大型发电机组系统集成商之一；按去年末之确认装机容量计，该公司亦是东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商。

该公司于2015年度收益12.13亿港元，净利1.41亿港元，分别按年增长30%及17%。（完）