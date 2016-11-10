香港新股：伟能集团拟筹高至19.4亿港元，获中信为基石投资者--销售文件

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 据路透周四获得的销售文件显示，全球领先的大型发电机组系统集成商之一--伟能集团国际控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至19.4亿港元，并锁定中信股份 为基石投资者。
文件显示，伟能集团初步拟发售5.6亿股新股，招股价区间为每股2.78-3.47港元，集资15.6-19.4亿港元，上市后市值介乎71-89亿港元。
基石投资者中信股份将认购2.048亿股股份，约占IPO比重37%，禁售期为六个月。
是次集资所得款项主要用于扩充IBO（投资、建设及营运）业务，包括将开拓于亚洲、大洋洲、非洲及沙特阿拉伯的新市场，并巩固现有的东南亚市场。
伟能集团今天开始路演，预计于11月18日定价，24日在联交所挂牌上市，新股编号“1608”，联席保荐人中银国际以及花旗。
据载于联交所的上市文件，按2015年收益计，伟能集团是全球领先的大型发电机组系统集成商之一；按去年末之确认装机容量计，该公司亦是东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商。
该公司于2015年度收益12.13亿港元，净利1.41亿港元，分别按年增长30%及17%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。