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市场报道 | 2016年 11月 10日 星期四 16:42 BJT

全球贵金属：11月9日SPDR黄金持仓增0.56%，iShares白银持仓增0.26%

路透11月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0
.56%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.26%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期         变动     增减
    SPDR      30,705,030.9   11月9日     30,533,404.9   11月8日    171,626.0   0.56% 
    iShares  359,384,456.5   11月9日    358,435,690.5   11月8日    948,766.0   0.26% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王兴亚；审校 高琦)

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