韩国个股：大宇造船将从两家国有银行获24亿美元注资，以免于退市

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月10日 - 陷入困境的韩国大宇造船 将从两家国有债权银行获得2.8万亿韩元(24亿美元)注资，以避免退市，据参与注资的其中一家银行说。
大宇造船的主要债权人--韩国产业银行(KDB)在声明中称，将注销约6,000万股大宇造船股份，并按10比1的比例减少剩余持股，以降低大宇造船的资产负债率。
之后KDB将以债转股形式向大宇造船注资1.8万亿韩元(16亿美元)。
KDB还称，韩国进出口银行将买入1万亿韩元大宇造船发行的永久债券，以增强该公司的财务状况。(完)
(编译 王琛；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。