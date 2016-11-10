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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 17:38 BJT

韩国个股：大宇造船将从两家国有银行获24亿美元注资，以免于退市

路透首尔11月10日 - 陷入困境的韩国大宇造船 将从两家国有债权银行获得2.8万亿韩元(24亿美元)注资，以避免退市，据参与注资的其中一家银行说。

大宇造船的主要债权人--韩国产业银行(KDB)在声明中称，将注销约6,000万股大宇造船股份，并按10比1的比例减少剩余持股，以降低大宇造船的资产负债率。

之后KDB将以债转股形式向大宇造船注资1.8万亿韩元(16亿美元)。

KDB还称，韩国进出口银行将买入1万亿韩元大宇造船发行的永久债券，以增强该公司的财务状况。(完)

(编译 王琛；审校 汪红英)

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