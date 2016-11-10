法国数据：第三季净增52,200个就业岗位，创九年来最大增幅

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透巴黎11月10日 - 法国国家统计局周四公布的数据显示，第三季净增52,200个就业岗位，创2007年金融危机爆发前以来的最大增幅。
截至9月底的三个月，非农民间就业岗位增加0.3%，受临时就业岗位增加29,600个的带动，第二季非农民间就业岗位增加0.2%。
自2015年第二季以来，法国非农民间就业岗位逐季增加。
该就业报告表明，脆弱的经济复苏或许终于强劲到令处于10%左右的失业率开始下降的程度。
上月公布的数据显示，9月申请失业救济金人数创有史以来最大降幅。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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