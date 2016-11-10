法国数据：第三季净增52,200个就业岗位，创九年来最大增幅

路透巴黎11月10日 - 法国国家统计局周四公布的数据显示，第三季净增52,200个就业岗位，创2007年金融危机爆发前以来的最大增幅。

截至9月底的三个月，非农民间就业岗位增加0.3%，受临时就业岗位增加29,600个的带动，第二季非农民间就业岗位增加0.2%。

自2015年第二季以来，法国非农民间就业岗位逐季增加。

该就业报告表明，脆弱的经济复苏或许终于强劲到令处于10%左右的失业率开始下降的程度。