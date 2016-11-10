台湾金融：金管会调降明年寿险业台币等新契约责任准备金利率1-2码

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月10日 - 台湾金管会周四表示，2017年寿险业各币别的新契约责任准备金利率，除台币、美元及澳币保单利率调降1-2码(一码为0.25个百分点)外，其余不变。
金管会表示，经观察过去一年多来各币别公债利率水准趋势，以及考量央行持续维持宽松政策，做此决定。除台币、美元及澳币之外，其余欧元和人民币维持2016年责任准备金利率水准，自2017年1月1日起适用。
金管会表示，此责任准备金利率为综合当前全球经济发展趋势、寿险业清偿能力、以及鼓励销售提高保险保障的长期保险商品，等等监理目标综合考量后而订定。
金管会也称，寿险业者应确实衡量外在市场利率，选择合适的资产予以配置，并确实执行资产负债管理，以稳健经营。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。