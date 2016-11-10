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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 17:12 BJT

台湾金融：金管会调降明年寿险业台币等新契约责任准备金利率1-2码

路透台北11月10日 - 台湾金管会周四表示，2017年寿险业各币别的新契约责任准备金利率，除台币、美元及澳币保单利率调降1-2码(一码为0.25个百分点)外，其余不变。

金管会表示，经观察过去一年多来各币别公债利率水准趋势，以及考量央行持续维持宽松政策，做此决定。除台币、美元及澳币之外，其余欧元和人民币维持2016年责任准备金利率水准，自2017年1月1日起适用。

金管会表示，此责任准备金利率为综合当前全球经济发展趋势、寿险业清偿能力、以及鼓励销售提高保险保障的长期保险商品，等等监理目标综合考量后而订定。

金管会也称，寿险业者应确实衡量外在市场利率，选择合适的资产予以配置，并确实执行资产负债管理，以稳健经营。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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