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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 17:17 BJT

路透基点：河钢香港完成1.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，河钢香港有限公司已从九家银行取得一笔1.5亿美元三年定期贷款。

渣打(香港)为独家牵头行兼簿记行，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。

承贷5,000万美元或以上的银行获得最高综合收益140个基点及牵头行头衔，前端费60个基点；

承贷5,000万美元以下的银行获得综合收益125个基点及主办行头衔，前端费15个基点。

母公司河钢集团提供担保，中国出口信用保险公司提供见索即付保函。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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