路透基点：河钢香港完成1.5亿美元贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，河钢香港有限公司已从九家银行取得一笔1.5亿美元三年定期贷款。
渣打(香港)为独家牵头行兼簿记行，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。
承贷5,000万美元或以上的银行获得最高综合收益140个基点及牵头行头衔，前端费60个基点；
承贷5,000万美元以下的银行获得综合收益125个基点及主办行头衔，前端费15个基点。
母公司河钢集团提供担保，中国出口信用保险公司提供见索即付保函。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。