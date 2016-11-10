香港个股：中国燃气终止参与ST南电资产重组，因未能于期限内达成协议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 中国主要城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司 周四称，终止参与*ST南电（深圳南山热电股份有限公司） 资产重组，因未能于期限内达成正式协议。
中国燃气8月与深南电签订无法律约束力的重大资产重组框架协议，但当中表明，倘若自框架协议生效之日起90天内，中国燃气与深南电仍然未就重组的条款与条件达成协议，框架协议将会终止。
中国燃气在联交所的公告称，董事会认为，终止框架协议对集团现有业务运作并无任何重大不利影响。
中国燃气原本打算向*ST南电注入从事液化石油气浙江中燃华电能源及深圳市中燃中燃气技术的全部股权，以换取后者新股，同时以现金对价方式从*ST南电的主要股东深圳市能源集团或者香港南海洋行或者深圳广聚实业受让*ST南电的部分股权。
中国燃气今天逆市跌3.25%，收报11.32港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。