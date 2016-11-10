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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 17:20 BJT

香港个股：中国燃气终止参与ST南电资产重组，因未能于期限内达成协议

路透香港11月10日 - 中国主要城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司 周四称，终止参与*ST南电（深圳南山热电股份有限公司） 资产重组，因未能于期限内达成正式协议。

中国燃气8月与深南电签订无法律约束力的重大资产重组框架协议，但当中表明，倘若自框架协议生效之日起90天内，中国燃气与深南电仍然未就重组的条款与条件达成协议，框架协议将会终止。

中国燃气在联交所的公告称，董事会认为，终止框架协议对集团现有业务运作并无任何重大不利影响。

中国燃气原本打算向*ST南电注入从事液化石油气浙江中燃华电能源及深圳市中燃中燃气技术的全部股权，以换取后者新股，同时以现金对价方式从*ST南电的主要股东深圳市能源集团或者香港南海洋行或者深圳广聚实业受让*ST南电的部分股权。

中国燃气今天逆市跌3.25%，收报11.32港元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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