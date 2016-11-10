路透基点：台湾铜业科技首笔联贷筹资16亿台币--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾铜业科技股份有限公司首次进入联贷市场，筹办一笔16亿台币(5,100万美元)五年期贷款。
台湾企银担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款含四部分，A为2.2亿台币，B为1亿台币，C为12.8亿台币，D为12.8亿台币。C及D合计不得超过12.8亿台币。
贷款A和B部分的利率为较一年期邮政储蓄利率加码94个基点，C和D部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码109个基点。
承诺3.2亿台币或以上的银行获得MLAB头衔及前端费20个基点；
承诺2.4-3.19亿台币的银行获得协办行头衔及前端费15个基点；
承诺1.6-2.39亿台币的银行获得参贷行头衔及前端费10个基点。
回覆期限为12月2日。
贷款资金用于资本支出、再融资及营运资本用途。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。