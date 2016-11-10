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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 18:00 BJT

路透基点：台湾铜业科技首笔联贷筹资16亿台币--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾铜业科技股份有限公司首次进入联贷市场，筹办一笔16亿台币(5,100万美元)五年期贷款。

台湾企银担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款含四部分，A为2.2亿台币，B为1亿台币，C为12.8亿台币，D为12.8亿台币。C及D合计不得超过12.8亿台币。

贷款A和B部分的利率为较一年期邮政储蓄利率加码94个基点，C和D部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码109个基点。

承诺3.2亿台币或以上的银行获得MLAB头衔及前端费20个基点；

承诺2.4-3.19亿台币的银行获得协办行头衔及前端费15个基点；

承诺1.6-2.39亿台币的银行获得参贷行头衔及前端费10个基点。

回覆期限为12月2日。

贷款资金用于资本支出、再融资及营运资本用途。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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