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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 17:32 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回升，空头回补后76.4%费波纳奇回档位受抑

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    * 空头回补帮助澳元/美元站在0.7732，之前跌至0.7700
    * 0.7700为周三伦敦/纽约盘高位。0.7731为澳元从0.7778跌至0.758
0的76.4%回档位
    * 澳元从风险胃纳上升和大宗商品价格走高中获益
    * 中国的铁矿石期货涨9%至30个月最高(完)
    
      
      
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 (编译 王琛；审校 李春喜)

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