欧元债市：公债收益率触及数月高位，市场预期特朗普政府将推升通胀

尽管还不能确定特朗普的政策会对美国经济造成什么样的影响，市场似乎仍坚信美联储将加息，并开始关注欧洲央行是否会很快收回超宽松货币政策立场。

“美国财政政策有变化，长期来看对固定收益意味着更大的不确定性，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说。

“在欧洲，市场的反应一直温和，所以欧洲央行没有理由改弦易辙，受关注的还是刺激力度缩减的风险。”

欧洲央行官员周三表示，做好了应对特朗普当选后经济面临冲击的准备。

作为全球第一大经济体以及欧盟最大的贸易伙伴。美国疲弱对欧洲央行不是一个好消息。目前欧洲央行正在竭力通过负利率、购债和面向银行的超低廉资金来支撑欧元区的经济。

10年期德国公债收益率 上涨6个基点至0.23%。盘初30年期德债收益率 上升至六个月高位附近，0830 GMT时报0.88%，上升9个基点。

法国10年期公债收益率 也触及六个月高位，一度上升7个基点至0.58%。西班牙10年期公债收益率 上升5个基点至1.32%，为6月来最高。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]