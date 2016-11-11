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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率稳中透坚，宽裕资金情势似有反转保守心态尽现

* 隔拆利率稳中透坚
    * 短票发行虽不多，但新钱难找
    * 不少投信基金被赎回，惟债券附买回利率平稳

     记者 高洁如
    路透台北11月10日 - 台湾银行间拆款利率周四稳中透坚。资金调度人士称，由于外汇
市场波动较大，外资汇出，外商银短钱偏少；此外本地银行资金需求升高，拆借市场新钱难
觅，原本宽裕的资金情势似有反转。

    他们指出，目前才11月初，但资金偏少，颇不寻常。近期除外汇市场波动较大之外，也
不排除因接近年底，市场操作调度偏向保守，令市场拆借余钱较少。
    
    〞最近就是怪怪的，但又不知哪里怪，〞一位本地商业银行交易员说。
 
    他们表示，由于时近年底，放款部门已开始布局冲放款，近期可供调度的资金偏少；而
外商银资金偏少较少拆出，无法供给资金予本地银行，也令资金情势由先前宽裕转变成稍微
吃紧。
    
    台币兑美元 周四盘中跌幅扩大至逾1角，触及一周多新低。交易员表示，全球
市场陆续消化特朗普胜选美国总统的不安气氛，带动国际美元转强，台币随亚币趋跌。

    一位票券商交易员则表示，才是旬初资金就偏少，利率恐怕易涨难跌，大家会更加小心
。 
 本地时间 17:33                今日报价             上日收盘
 台币兑美元                     31.589               31.459 
 台湾加权股价指数<.TWII       9,152.18              8,943.20
 >                                             
 隔夜银行间拆款加权平均         0.182%               0.179%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.180-0.240%         0.177-0.230%
   --一周拆款利率区间        0.180-0.320%         0.180-0.310%
   --两周拆款利率区间        0.220-0.320%         0.210-0.310%
        
    **资金偏少**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日虽然缺口不大，不过调度上很难从银行拿到新钱，
凭添了调度上的紧张程度，票券商平帐的时间普遍稍往后延。
    
    一位大型票券商交易员说，〞不晓得为什么，今天就紧起来了。〞
    
    他们普遍表示，大型银行资金不多，到期拆款能给，要新的额度没有，市场上较少新资
金供给。
    
    今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。同上日。
      
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.333%，区间在0.28-0.37%
，成交金额为54.02亿台币；前日加权平均利率为0.330%，区间在0.310-0.335%，成交金额
为32.28亿台币。
    
    上日的自保60天短票成交及加权平均利率均为0.330%，成交金额11.35亿台币；前日平
均在0.319%，区间在0.26-0.36%，成交金额为40.33亿台币。 
    
    台湾央行周四发行1,511.7亿台币定存单，与今日定期存单到期金额1,389.50亿台币相
较，存单到期余额增122.2亿台币；周五央行存单到期2,007亿台币。

    拆款中心资料 显示，周四超额准备为104亿台币，累计超额准备负902亿台币、加
计前期1%的超额准备为548亿台币。   　
     
    
    **债券RP稍现紧张**
    
    债券附买回(RP)方面，一位大型证券商的交易员称，银行资金不多，偶有发生被特定大
型银行解钱的情况，不过还好可以从寿险收得到资金；而若向银行调入，利率可能要向上1-
2基点。
    
    其他交易员也表示，投信普遍资金偏少，因而要向银行调钱，资金情势相对不稳。此外
，明天也有公债交割，300亿台币的公债交割金额虽不大，但各方对此因素仍然小心谨慎。
    
    〞过一天算一天，才上旬而已资金就这样，大家都要小心一点。〞一位大型票券商交易
员说。
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致平稳。短天期银行承做公债RP利率主
要落在0.28-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。   
        
    大型票券商与金融机构承作利率隐约向上，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；
短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债利率主要在0.28-0
.30%，公司债则在0.31-0.33%，上日主要在0.26-0.30%。(完)  

 (审校 乔艳红)

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