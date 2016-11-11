重温稿-台湾货币市场：短率稳中透坚，宽裕资金情势似有反转保守心态尽现

* 隔拆利率稳中透坚 * 短票发行虽不多，但新钱难找 * 不少投信基金被赎回，惟债券附买回利率平稳 记者 高洁如 路透台北11月10日 - 台湾银行间拆款利率周四稳中透坚。资金调度人士称，由于外汇 市场波动较大，外资汇出，外商银短钱偏少；此外本地银行资金需求升高，拆借市场新钱难 觅，原本宽裕的资金情势似有反转。 他们指出，目前才11月初，但资金偏少，颇不寻常。近期除外汇市场波动较大之外，也 不排除因接近年底，市场操作调度偏向保守，令市场拆借余钱较少。 〞最近就是怪怪的，但又不知哪里怪，〞一位本地商业银行交易员说。 他们表示，由于时近年底，放款部门已开始布局冲放款，近期可供调度的资金偏少；而 外商银资金偏少较少拆出，无法供给资金予本地银行，也令资金情势由先前宽裕转变成稍微 吃紧。 台币兑美元 周四盘中跌幅扩大至逾1角，触及一周多新低。交易员表示，全球 市场陆续消化特朗普胜选美国总统的不安气氛，带动国际美元转强，台币随亚币趋跌。 一位票券商交易员则表示，才是旬初资金就偏少，利率恐怕易涨难跌，大家会更加小心 。 本地时间 17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.589 31.459 台湾加权股价指数<.TWII 9,152.18 8,943.20 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.240% 0.177-0.230% --一周拆款利率区间 0.180-0.320% 0.180-0.310% --两周拆款利率区间 0.220-0.320% 0.210-0.310% **资金偏少** 短票方面，票券商交易员指出，今日虽然缺口不大，不过调度上很难从银行拿到新钱， 凭添了调度上的紧张程度，票券商平帐的时间普遍稍往后延。 一位大型票券商交易员说，〞不晓得为什么，今天就紧起来了。〞 他们普遍表示，大型银行资金不多，到期拆款能给，要新的额度没有，市场上较少新资 金供给。 今日30天自保短票利率承作区间在0.32-0.33%。同上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.333%，区间在0.28-0.37% ，成交金额为54.02亿台币；前日加权平均利率为0.330%，区间在0.310-0.335%，成交金额 为32.28亿台币。 上日的自保60天短票成交及加权平均利率均为0.330%，成交金额11.35亿台币；前日平 均在0.319%，区间在0.26-0.36%，成交金额为40.33亿台币。 台湾央行周四发行1,511.7亿台币定存单，与今日定期存单到期金额1,389.50亿台币相 较，存单到期余额增122.2亿台币；周五央行存单到期2,007亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为104亿台币，累计超额准备负902亿台币、加 计前期1%的超额准备为548亿台币。 **债券RP稍现紧张** 债券附买回(RP)方面，一位大型证券商的交易员称，银行资金不多，偶有发生被特定大 型银行解钱的情况，不过还好可以从寿险收得到资金；而若向银行调入，利率可能要向上1- 2基点。 其他交易员也表示，投信普遍资金偏少，因而要向银行调钱，资金情势相对不稳。此外 ，明天也有公债交割，300亿台币的公债交割金额虽不大，但各方对此因素仍然小心谨慎。 〞过一天算一天，才上旬而已资金就这样，大家都要小心一点。〞一位大型票券商交易 员说。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致平稳。短天期银行承做公债RP利率主 要落在0.28-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。 大型票券商与金融机构承作利率隐约向上，短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%； 短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债利率主要在0.28-0 .30%，公司债则在0.31-0.33%，上日主要在0.26-0.30%。(完) (审校 乔艳红)