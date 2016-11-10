香港个股：海通国际1.07亿港元收购海通印度，亚洲扩张策略再下一城

路透香港11月10日 - 海通证券 的香港分支--海通国际 周四称，将以1,377万美元（约1.07亿港元）收购海通印度，标志着其亚洲扩张策略再下一城。

海通国际于联交所的公告，该公司拟向关联方海通银行收购其所持的海通印度全部股本，后者是孟买证券交易所及印度国家证券交易所的现金股票、股份及指数衍生工具的交易及自行结算会员，并可从事股票经纪、商业银行及研究分析业务。

海通国际表示，印度是亚洲国民生产总值（按购买力平价计）排名第二的国家，亦是全球第二大人口国家，对该集团扩张亚洲区业务具有战略意义。印度股票市场占摩根士丹利国际资本新兴市场亚洲指数约12%的比重，是该集团现时仍未覆盖的最大亚洲市场。

“建议收购事项将成为本集团进军印度、构建亚太区业务平台的重要举措。”公司并称，“可与本集团在中国、新加坡、日本及南韩市场设立的综合股票研究业务实现互补。”

海通印度截至今年3月底止年度除税后净亏损约2,051万港元，收益约478万港元。

海通国际今天收升2.84%，报5.07港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)