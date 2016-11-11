台湾股市：受科技股拖累收跌逾2%，后续观察美股走势及外资动向

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月11日 - 台湾股市周五放量收跌逾2%。受美国科技类股重挫拖累，今天台股开低收低，终场再度失守9,000点大关，大型科技类权值股--台积电 、大立光 均收低。分析师称，短线重点关注美国科技类股能否止跌与外资动向，及指数能否守住半年线8,956.81点。
台湾加权股价指数 收跌2.12%，至8,957.76点；周线收黑1.2%。今日成交初值 为1,132.58亿台币，上交易日修正后为895.74亿。
〞都是电子股啊，今天大盘第二次退守半年线，下礼拜半年线不能有效跌破，万一跌破就会往下测8,800点支撑区。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
他并称，今天金融股虽扮演撑盘角色，惟台股又出现一根长黑，代表大盘呈弱势格局；目前唯一的期待是指数能赶快站稳半年线，后续观察重点在外资是否继续偏空操作科技股，以及特朗普效应是否持续发酵。
今日金融保险类股指数 收升0.36%；科技类股指数 则收跌2.82%，台积电收挫2.16%、大立光收低4.23%，鸿海 亦收跌3.07%。
分析师预估，下周一台股指数区间料在8,900-9,050点间。
本地时间14:33，亚洲主要股市多数走跌，惟中国大陆上证指数 涨0.75%，日经指数 涨0.18%；MSCI亚太明晟指数 则跌1.2%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。