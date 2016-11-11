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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 14:35 BJT

台湾股市：受科技股拖累收跌逾2%，后续观察美股走势及外资动向

路透台北11月11日 - 台湾股市周五放量收跌逾2%。受美国科技类股重挫拖累，今天台股开低收低，终场再度失守9,000点大关，大型科技类权值股--台积电 、大立光 均收低。分析师称，短线重点关注美国科技类股能否止跌与外资动向，及指数能否守住半年线8,956.81点。

台湾加权股价指数 收跌2.12%，至8,957.76点；周线收黑1.2%。今日成交初值 为1,132.58亿台币，上交易日修正后为895.74亿。

〞都是电子股啊，今天大盘第二次退守半年线，下礼拜半年线不能有效跌破，万一跌破就会往下测8,800点支撑区。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他并称，今天金融股虽扮演撑盘角色，惟台股又出现一根长黑，代表大盘呈弱势格局；目前唯一的期待是指数能赶快站稳半年线，后续观察重点在外资是否继续偏空操作科技股，以及特朗普效应是否持续发酵。

今日金融保险类股指数 收升0.36%；科技类股指数 则收跌2.82%，台积电收挫2.16%、大立光收低4.23%，鸿海 亦收跌3.07%。

分析师预估，下周一台股指数区间料在8,900-9,050点间。

本地时间14:33，亚洲主要股市多数走跌，惟中国大陆上证指数 涨0.75%，日经指数 涨0.18%；MSCI亚太明晟指数 则跌1.2%。(完)

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