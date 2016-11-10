版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 18:09 BJT

《全球汇市》人民币兑美元跌破6.8，受特朗普贸易政策疑虑拖累

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0887  1.0909  -0.20  +0.25  1.0860
    美元/日圆            106.17  105.65  +0.49 -11.75  120.30
    欧元/日圆         115.60  115.25  +0.30 -11.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9887  0.9841  +0.47  -1.31  1.0018
    英镑/美元            1.2396  1.2404  -0.06 -15.89  1.4738
    美元/加元            1.3432  1.3419  +0.10  -2.94  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8238  6.8331  -0.14  +3.89  6.5680
    澳元/美元            0.7703  0.7633  +0.92  +5.88  0.7275
    新西兰元/美元        0.7263  0.7275  -0.16  +6.42  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0767  1.0738  +0.27  -1.09  1.0886
    欧元/英镑         0.8781  0.8791  -0.11 +19.19  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.8549  9.8945  -0.40  +7.46  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2974  8.3427  -0.54  -6.14  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 汪红英/高琦/王琛/蔡美珍/白云/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐