欧洲汇市：英镑小涨，市场正权衡特朗普胜选的影响

一些银行目前称，他们预计未来一年美元会在美国收益率及通胀率升高提振下走强，而随着英国开启退欧正式谈判，美元的走强将给英镑带来更多贬值压力

伦敦盘初，英镑兑欧元和美元各上涨0.1%，分别报1.2424美元和0.8779英镑。

“我认为和英国退欧公投之后一样，市场正经历一段期间的动荡。我们最初对意外消息做出反应，继而又会怀疑他(特朗普)是否会兑现之前所有的承诺，”汇丰驻伦敦策略师Dominic Bunning称。

“从结构层面看，我们仍对英镑相当看空。预计年底时跌至1.20美元左右，明年底跌至1.10美元。我们目前对这些水准仍很有信心。”(完)

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