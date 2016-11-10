欧洲汇市：英镑小涨，市场正权衡特朗普胜选的影响

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
一些银行目前称，他们预计未来一年美元会在美国收益率及通胀率升高提振下走强，而随着英国开启退欧正式谈判，美元的走强将给英镑带来更多贬值压力
伦敦盘初，英镑兑欧元和美元各上涨0.1%，分别报1.2424美元和0.8779英镑。
“我认为和英国退欧公投之后一样，市场正经历一段期间的动荡。我们最初对意外消息做出反应，继而又会怀疑他(特朗普)是否会兑现之前所有的承诺，”汇丰驻伦敦策略师Dominic Bunning称。
“从结构层面看，我们仍对英镑相当看空。预计年底时跌至1.20美元左右，明年底跌至1.10美元。我们目前对这些水准仍很有信心。”(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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