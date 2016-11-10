中国个股：绿地控股以52亿元获协信远创40%股权，增加商业地产实力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月10日 - 中国大型房企--绿地控股 周四稍晚宣布，拟通过股权转让及增资方式，获得国内大型商业地产企业重庆协信远创房地产开发公司40%股权，交易价格初定为51.63亿元人民币，绿地控股将成为协信远创的并列第一大股东。
绿地控股集团董事长、总裁张玉良表示，与协信远创的合作，将有力推动绿地商业及产业地产开发运营能力的进一步提升，符合公司房地产板块中长期发展战略。交易及重组完成后，绿地拟将部分商业和产业地产运营业务委托协信远创进行管理，有力提升房地产主业核心竞争力。
公司新闻稿引述张玉良的话称，“将致力于将协信远创打造成为中国商业与产业地产运营管理领域的标杆企业，同时积极探索实施轻资产战略，并积极推动其实现公众化。”
新闻稿称，绿地与协信远创的合作具有较强的互补性和协同性。绿地作为行业龙头企业，其庞大的房地产业务体量、品牌优势、强大的资源获取能力，以及其混合所有制的机制优势，均将对协信远创未来发展，包括项目获取、融资能力等方面形成强有力支撑。
协信远创下辖启迪协信科技城集团、协信商业地产集团、天骄爱生活股份有限公司三大业务板块。目前，协信远创在全国已累计开发60余个项目，开发量逾1,600万平方米，战略土地储备逾1,000万平方米,总资产超过610亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。