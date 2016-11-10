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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 18:14 BJT

香港个股：中芯国际上周五再获紫光集团增持逾5亿港元股份--联交所

路透香港11月10日 - 据香港联交所周四的股权披露资料显示，中芯国际 上周五再获紫光集团增持逾5亿港元的股份，持股比例升至6.66%。

资料显示，紫光集团于11月4日在市场上买入中芯国际约4.877亿股股份，平均价每股1.056港元，涉资5.15亿港元。

本次增持后，其持股比例由5.5%升至6.66%。这是紫光集团持股于11月1日首度曝光后，再度增持股份。

中芯国际稍早公布，获紫光集团确认以财务投资人身份持股，且不会改变该公司独立化营运模式，午盘股价升幅一度扩至9.6%并触及近九年半高位。

中芯国际今天收升7.69%，报1.12港元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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