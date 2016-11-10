香港个股：中芯国际上周五再获紫光集团增持逾5亿港元股份--联交所

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 据香港联交所周四的股权披露资料显示，中芯国际 上周五再获紫光集团增持逾5亿港元的股份，持股比例升至6.66%。
资料显示，紫光集团于11月4日在市场上买入中芯国际约4.877亿股股份，平均价每股1.056港元，涉资5.15亿港元。
本次增持后，其持股比例由5.5%升至6.66%。这是紫光集团持股于11月1日首度曝光后，再度增持股份。
中芯国际稍早公布，获紫光集团确认以财务投资人身份持股，且不会改变该公司独立化营运模式，午盘股价升幅一度扩至9.6%并触及近九年半高位。
中芯国际今天收升7.69%，报1.12港元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。