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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 18:48 BJT

东南亚股市：追随亚股普涨之势而收高，金融类股领涨

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   362.41     0.96   +0.27   +8.89   332.82
    新加坡                     2834.09    44.21   +1.58   -1.69  2882.73
    马来西亚                  1652.74     5.12   +0.31   -2.35  1692.51
    泰国                      1514.26     4.83   +0.32  +17.56  1288.02
    印尼                      5450.31    35.99   +0.66  +18.67  4593.01
    菲律宾                     7181.87    62.83   +0.88   +3.31  6952.08
    越南                        678.17     7.91   +1.18  +17.12   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 于春红/王洋)

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