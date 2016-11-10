星股业绩：来宝集团连续第二季录亏，但债务负担下降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月10日 - 大宗商品交易商来宝集团 连续第二季录得亏损，因其进行的广泛重组影响了公司的业务。该公司实施重组旨在提高流动性和投资者信心。
该公司公布7-9月当季净亏损2,810万美元，上年同期则为获利2,470万美元。净债务与资本之比从截至2016年6月30日的53.7%降至46.7%。
“公司继续致力于管理流动性，对整体获利构成了影响，”来宝集团在声明中国表示。
来宝集团表示，公司煤炭业务出现改善。“煤价上涨对9月末获利能力上升做出了贡献，加上我们进入主要市场的渠道和地位，预计会支撑公司表现。”(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。