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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 19:07 BJT

星股业绩：来宝集团连续第二季录亏，但债务负担下降

路透新加坡11月10日 - 大宗商品交易商来宝集团 连续第二季录得亏损，因其进行的广泛重组影响了公司的业务。该公司实施重组旨在提高流动性和投资者信心。

该公司公布7-9月当季净亏损2,810万美元，上年同期则为获利2,470万美元。净债务与资本之比从截至2016年6月30日的53.7%降至46.7%。

“公司继续致力于管理流动性，对整体获利构成了影响，”来宝集团在声明中国表示。

来宝集团表示，公司煤炭业务出现改善。“煤价上涨对9月末获利能力上升做出了贡献，加上我们进入主要市场的渠道和地位，预计会支撑公司表现。”(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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