马来西亚期市：棕榈油期货触及逾两年半高位，因库存低于预期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡11月10日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，尾盘时涨至逾两年半最高位，因政府数据显示10月库存低于预期。
马来西亚指标1月棕榈油期货 收高1.7%，报每吨2,894马币(678美元)，稍早触及2014年3月10日以来最高位2,903马币。
成交量为39,739口，低于2015年平均的44,600口。
10月底马来西亚棕榈油库存较9月增长1.8%至157万吨，路透调查分析师此前预计增长8.8%。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，产量下降2.2%至168万吨，出口减少1.4%至137万吨。
另一位交易商称，价格涨势可能将延续至周五，因“市场已升逾2,900马币的重要心理水准。”
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 涨1.7%，大连1月豆油期货 升0.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。