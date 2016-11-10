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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及逾两年半高位，因库存低于预期

路透吉隆坡11月10日 - 马来西亚棕榈油期货周四收高，尾盘时涨至逾两年半最高位，因政府数据显示10月库存低于预期。

马来西亚指标1月棕榈油期货 收高1.7%，报每吨2,894马币(678美元)，稍早触及2014年3月10日以来最高位2,903马币。

成交量为39,739口，低于2015年平均的44,600口。

10月底马来西亚棕榈油库存较9月增长1.8%至157万吨，路透调查分析师此前预计增长8.8%。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，产量下降2.2%至168万吨，出口减少1.4%至137万吨。

另一位交易商称，价格涨势可能将延续至周五，因“市场已升逾2,900马币的重要心理水准。”

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 涨1.7%，大连1月豆油期货 升0.2%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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