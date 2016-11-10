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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 19:53 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差走阔，因新加坡库存降至10周低点

路透新加坡11月10日 - 亚洲燃料油近月跨月逆价差周四走阔，交易员表示因陆上库存降至10周低点。

消息人士称，普氏窗口380-cst燃料油的11月/12月跨月价差升水走阔0.75美元，至每吨较新加坡报价升水2.50美元。

与此同时，11月9日止当周新加坡陆上燃料油库存下降187万桶，至降10周最低的2,100万桶(313万吨)。

8.2%的降幅出乎一些行业人士的预料，他们表示原本预计变动会较小。

“我原本认为会下降，但没料到接近200万(桶)，”一位在新加坡的交易员说。

尽管过去一周库存下降，交易员还是预计11月下半月会反弹，因西方套利供给抵达新加坡。

与此同时新加坡11月180-cst燃料油较迪拜原油价差贴水 连续第二日走阔，下跌0.29美元至每桶贴水1.62美元。

近期供给吃紧和需求强劲提振了燃料油裂解价差，周三曾一度短暂转至升水，为四年多来首次，因在特朗普当选美国总统后油价意外下跌。

不过分析师认为整体裂解价差在今年余下时间里面临下行压力。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)

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