国际油市：台塑石化磋商明年柴油和航煤售价，大致低于今年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月10日 - 交易商称，台塑石化正在磋商以大致低于今年的价格出售2017年的柴油和航煤。
一位交易商称，在第二轮磋商中，台塑石化为含硫500ppm柴油的报价为较新加坡报价持平，含硫10ppm柴油报价为较新加坡报价每桶升水0.40美元，航煤报价较新加坡报价持平。
正在磋商的航煤和含硫10ppm柴油升水较低，含硫500ppm柴油升水较高。
该公司为2016年含硫10ppm柴油的定期合同的价格敲定为，较新加坡报价每桶升水0.70美元，航煤为每桶升水0.10美元，含硫500ppm柴油为每桶贴水0.35美元。
日本气象局周二在月度预报中重申，估计在12月至明年2月的冬季月份中，有60%的可能性发生拉尼娜(反圣婴)现象。
如果发生这一现象，将提振对煤油的需求；日本通常将煤油用于取暖。
新加坡市场上，报告达成七笔柴油现货交易，没有达成航煤交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。