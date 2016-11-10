国际油市：台塑石化磋商明年柴油和航煤售价，大致低于今年

路透新加坡11月10日 - 交易商称，台塑石化正在磋商以大致低于今年的价格出售2017年的柴油和航煤。

一位交易商称，在第二轮磋商中，台塑石化为含硫500ppm柴油的报价为较新加坡报价持平，含硫10ppm柴油报价为较新加坡报价每桶升水0.40美元，航煤报价较新加坡报价持平。

正在磋商的航煤和含硫10ppm柴油升水较低，含硫500ppm柴油升水较高。

该公司为2016年含硫10ppm柴油的定期合同的价格敲定为，较新加坡报价每桶升水0.70美元，航煤为每桶升水0.10美元，含硫500ppm柴油为每桶贴水0.35美元。

日本气象局周二在月度预报中重申，估计在12月至明年2月的冬季月份中，有60%的可能性发生拉尼娜(反圣婴)现象。

如果发生这一现象，将提振对煤油的需求；日本通常将煤油用于取暖。

新加坡市场上，报告达成七笔柴油现货交易，没有达成航煤交易。(完)

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