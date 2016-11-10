国际油市：亚洲石脑油和汽油定期供给谈判持续

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月10日 - 石脑油和汽油定期供给谈判周四持续，贸易消息人士称巴林石油和印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)与潜在买家进行了接洽。
消息人士称，巴林石油公司以较低升水求售2017年石脑油船货。
其中一位表示，其开出的报价是离岸价(FOB)每吨较中东报价升水8美元，而买价的意愿价格远低于这个水平。
巴林石油签订的2016年石脑油长协价格是FOB价每吨较中东报价升水约13.75美元。
交易员称，印尼北塔米纳求售2017年1-6月的92号汽油，之前该公司进行了88号汽油的标售。
石脑油现货供给充足，交易员表示印度炼厂求售11月末至12月的船货，并称随着裂解装置以最大产能运转，需求良好。
交易员表示，对汽油的需求也不错，印度斯坦石油公司(HPCL)求购一艘11月末船期的现货船货。
有五笔汽油交易达成，未见石脑油交易。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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