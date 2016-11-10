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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 20:00 BJT

国际油市：亚洲石脑油和汽油定期供给谈判持续

路透新加坡11月10日 - 石脑油和汽油定期供给谈判周四持续，贸易消息人士称巴林石油和印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)与潜在买家进行了接洽。

消息人士称，巴林石油公司以较低升水求售2017年石脑油船货。

其中一位表示，其开出的报价是离岸价(FOB)每吨较中东报价升水8美元，而买价的意愿价格远低于这个水平。

巴林石油签订的2016年石脑油长协价格是FOB价每吨较中东报价升水约13.75美元。

交易员称，印尼北塔米纳求售2017年1-6月的92号汽油，之前该公司进行了88号汽油的标售。

石脑油现货供给充足，交易员表示印度炼厂求售11月末至12月的船货，并称随着裂解装置以最大产能运转，需求良好。

交易员表示，对汽油的需求也不错，印度斯坦石油公司(HPCL)求购一艘11月末船期的现货船货。

有五笔汽油交易达成，未见石脑油交易。(完)

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(编译 王洋; 审校 于春红)

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