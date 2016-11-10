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货币新闻 | 2016年 11月 10日 星期四 21:42 BJT

表格：美国11月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿11月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布，11月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 
棉 花以千包计)：
    
    
                当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
            本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度
    小麦     769.6      0.0     769.6      787.1      0.0    17,072.8   13,005.9
    大麦       0.3      0.0       0.3        0.3      0.0        14.4       27.6
    玉     1,233.9      0.0   1,233.9    1,282.6      0.0    25,990.7   13,763.3
    高粱     351.5      0.0     351.5      351.6      0.0     1,811.7    3,885.1
    大豆   1,001.9    102.0   1,103.9    1,247.5    102.0    37,128.3   29,099.1
    豆粕     149.9      5.8     155.7      178.9      5.8     3,938.4    4,850.0
    豆油      16.3      0.0      16.3       16.3      0.0       338.6      432.5
    皮马棉    13.0      0.0      13.0       13.0      0.0       382.8      141.0
    陆地棉   168.8     15.6     184.4      172.7     15.6     6,183.1    3,819.4
    稻米      90.3      0.0      90.3       90.3      0.0     1,386.4    1,542.0(完)

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