表格：美国11月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透华盛顿11月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布，11月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 769.6 0.0 769.6 787.1 0.0 17,072.8 13,005.9 大麦 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 14.4 27.6 玉 1,233.9 0.0 1,233.9 1,282.6 0.0 25,990.7 13,763.3 高粱 351.5 0.0 351.5 351.6 0.0 1,811.7 3,885.1 大豆 1,001.9 102.0 1,103.9 1,247.5 102.0 37,128.3 29,099.1 豆粕 149.9 5.8 155.7 178.9 5.8 3,938.4 4,850.0 豆油 16.3 0.0 16.3 16.3 0.0 338.6 432.5 皮马棉 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 382.8 141.0 陆地棉 168.8 15.6 184.4 172.7 15.6 6,183.1 3,819.4 稻米 90.3 0.0 90.3 90.3 0.0 1,386.4 1,542.0(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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