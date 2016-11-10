全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运价上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四升至一年新高，受海岬型船和巴拿马型船运费上升提振。
整体乾散货运价指数 升20点，或2.1%，报974点，为去年9月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升56点，或2.87%，至2,010点。海岬型船舶日均获利升488美元，报14,094美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中国铁矿石期货周四劲升，触发9%的涨停并创下30个月高点，延续炼焦煤市场和钢铁价格走强所带来的近期涨势。
现货铁矿石价格在周三超过每吨70美元，为2015年1月以来首见，反映出随着中国钢厂提高能效，他们对于高品级矿石的需求坚挺，并且铁矿石期货价格未来可能进一步上涨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升29点，或3.13%，报956点。日均获利增加229美元，报7,638美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 持平在703点；灵便型船运价指数 升1点，报430点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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