南非汇市：兰特劲跌逾4%触及三周低点，因美元摆脱特朗普当选带来的压力

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡11月10日 - 南非兰特兑美元周四劲跌超过4%，触及三周低点，因投资者认为特朗普当选美国总统后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息仍有可能。
1502GMT，兰特 下跌4.45%，报14.0350兰特，根据路透数据，此为10月21日来最低。
“兰特下跌，皆因美元上涨，新兴市场货币全线下滑，”Treasury One首席外汇交易员Wichard Cilliers称。
兰特盘初短暂上涨，因周二降至一周半低位后，卖空者锁定利润，但兰特最终因美元急升而下跌。
“美元保持强劲势头，对新兴市场货币带来压力，投资者尝试弄清楚特朗普将采取什么政策，” ETM分析师Ricardo da Camara说。
美元指数 上涨0.59%。(完)
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